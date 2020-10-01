У жовтні збірна України проведе два матчі в рамках Ліги націй – проти Німеччини та Іспанії. Обидва матчі відбудуться в Києві та за підтримки вболівальників.

УЄФА погодив пустити на міжнародні матчі вболівальників – до 30% від місткості трибун.

Більше про це: УЄФА дозволила проводити матчі з глядачами на трибунах

Відтак матчі збірної України у жовтні відбудуться з глядачами, заявив керівник Української асоціації футболу Андрій Павелко. Мова йде про матчі проти Німеччини (10 жовтня) та Іспанії (13 жовтня). Зважаючи, що місткість НСК "Олімпійського", де відбудуться ці ігри, складає 70,5 тисяч місць, то "синьо-жовті" можуть розраховувати на підтримку до 21 тисячі вболівальників.

Пустять вболівальників і на матчі Ліги чемпіонів, які теж відбудеться в Києві. У цьому місці свої матчі зіграють "Шахтар" та "Динамо". Обидва клуби вже отримали суперників у турнірі – вони потрапили у так звані "групи смерті".

До теми: Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: результати, групи, дати та суперники

Матчі першого туру Ліги чемпіонів відбудуться вже 20 та 21 жовтня.