Все заради юнаків: Україна пропустить три останні етапи Кубка світу з санного спорту

Андрій Мандзій повідомив, що наша збірна не буде представлена на етапах у Вінтерберзі та Санкт-Моріці у лютому. Все через брак фінансування та пріоритет заради юнацької команди.

Війна серйозно вплинула на збірну України з санного спорт. Як повідомив лідер команди Андрій Мандзій, українці будуть вимушені пропустити останні три етапи Кубка світу з санок.

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Головною причиною санкар називає обмеження у бюджеті. Збірна вирішила направити кошти на користь юнацької команди для її участі на своїх турнірах. Це допоможе подальшій їх підготовці до юнацьких Олімпійських ігор 2024 року.

Як нам тренери пояснили, оскільки зараз війна, то нам сильно скоротили бюджет команди. Це відбувається у всіх видах спорту. Пояснили, що гроші наразі направляються на юнацьку збірну, яка буде готуватися наступного року до юнацьких Олімпійських ігор,

– пояснив Мандзій.

Таким чином, наших санкарів не буде на двох етапах у німецькому Вінтерберзі (11-12 і 25-26 лютого), а також у швейцарському Санкт-Моріці (18-19 лютого). Цього сезону українці виступили лише на двох етапах Кубка світу з чотирьох, що вже минули.

Це було 3-4 грудня в Інсбруку (Австрія) та 7-8 січня у Сігулді (Латвія). На обох Мандзій продемонстрував найкращі результати в кар'єрі. В Інсбруку українець став десятим, тоді як у Латвії Андрій фінішував на сходинку вище.

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У свою чергу етапи в канадському Вістлері та американському Парк-Сіті Україна пропускала. Загалом за сезон Кубка світу наша команда візьме участь в 4-х етапах з дев'яти.

Наступні топ-старти сезону в санному спорті, в яких візьме участь Україна: