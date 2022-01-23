Збірна України посіла 6-е місце в естафеті, Норвегія розірвала суперників

В італійському Антгольці закінчується 7-й етап Кубка світу, після якого на біатлоністів чекають Олімпійські ігри. У неділю, 23-го січня, відбулася чоловіча естафета. Участь в гонці взяла й збірна України.

Впевнена перемога збірної Норвегії

Перший етап естафети виявися надзвичайно конкурентним, оскільки жодна з команд не змогла піти у відрив. Проміжними лідерами завдяки трішки кращій стрільбі були французи.

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Щодо України, то в нашій команді естафету розпочинав Богдан Цимбал. Він використав по одному запасному патрону на кожній стрільбі й передав естафету Дмитру Підручному сьомим з відставанням у майже 30 секунд від Франції.

Капітан нашої команди до першої стрільби відіграв 7 секунд і попри дві хиби підійняв Україну на 5-у сходинку. Попереду була "стійка", з якою в наших біатлоністів в Антгольці були кепські справи.

Та Підручний, який пропускав особисті гонки в Антгольці, відпрацював чисто. Це дозволило Україні залишитися у топ-5 та боротися за високі позиції.

Дмитро передав естафету Антону Дудченку з відставанням від Норвегії у 24 секунди. Попереду нас також були Франція, Німеччина та Росія.

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За підсумком третього етапу Норвегія завдяки ідеальній роботі на лижах і стрільбі Йоганнеса Бьо збільшила свою перевагу до хвилини.

Щодо нашої команди, то через 4 запасні патрони Дудченка "синьо-жовті" опустилися на сьому сходинку. Найгірше, що Україна програвала Норвегії 2 хвилини.

Збірна Норвегії, яка виступила основним складом, легко здобула перемогу. Інтрига в гонці була тільки за срібну та бронзову нагороди. Росія попри штрафне коло Едуарда Латипова вирвала "срібло". Німеччині дісталася "бронза".

Україна зуміла фінішувати на шостому місці. Артем Прима використав три додаткові патрони.

Результати естафети

1. Норвегія (0+4) 1:12:14.7

2. Росія (1+12) +1:57.2

3. Німеччина (0+4) +2:04.4

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6. Україна (0+11) +2:38.7