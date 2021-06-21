Збірна України з пляжного футболу перемогла Туреччину у відборі на ЧС-2021

Збірна України з пляжного футболу стартувала у відбірковому турнірі до чемпіонату світу, який відбудеться в цьому році. Першим суперником нашої команди стала збірна Туреччини.

Україна – Туреччина 7:5

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Українці активно почали зустріч, і рахунок ледь не відкрив Войтенко, після удару через себе якого м'яч влучив у поперечину. Втім, свою перевагу «синьо-жовті» зуміли реалізувати. Той же Войтенко дальнім ударом влучив у поперечину, а першим на добиванні опинився Щериця.

Правда, турки відразу відповіли своєю результативною атакою: Єсілімарк з правого флангу відправив м'яч у ворота. Але українці ще до першої перерви двічі вразили ціль. Причому робили це наші футболісти красиво: Медвідь зі штрафного відправив м'яч у «дев'ятку», а Зборовський скористався ефектною передачею Макєєва.

Але турки не здавалися: вже на початку другого періоду Гладченко не впорався з відскоком від піску. Статус-кво відновив Зборовський, який замкнув простріл з кутового, а в кінці тайму Терзіоглу завдав точного удару. На початку третього періоду Деніз зрівняв рахунок, і за результат зустрічі стало неспокійно.

Тим більше, гра йшла на зустрічних курсах, що залишало шанс туркам. Свою роль зіграв і непоступливий темперамент турецьких футболістів. Особливо, коли голкіпер Турхан отримав другий в матчі "гірчичник", залишивши свою команду в меншості. Після цього Медвідь зі штрафного встановив остаточний рахунок, і українці вже впевнено довели матч до перемоги.

Нашій команді необхідно посісти перше чи друге місця у групі і перемогти у чвертьфінальному поєдинку з однією із двох кращих команд групи D (Швейцарія, Франція, Азербайджан, Естонія). Чотири півфіналісти відбіркового турніру отримають перепустки на ЧС-2021