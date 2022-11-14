Збірна України перемогла Ісландію у відборі на чемпіонат світу з баскетболу

Збірна України з баскетболу зуміла перемогти Ісландію у матчі відбору на чемпіонат світу. Це значно покращило шанси українців пробитися на підсумковий турнір.

Збірній України треба було перемагати Ісландію, щоб зберегти шанси вийти на чемпіонат світу. А також зробити це з різницею в чотири очки чи більше. Адже попередній матч між цими командами дещо неочікувано закінчився перемогою ісландців в овертаймі 91:88. Тож за рівної кількості очок нам потрібно було мати перевагу над суперником в очних зустрічах.

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Матч в Ризі збірна України розпочала не надто вдало. І в першій чверті на майданчику точилася доволі рівна боротьба, але українців підводила реалізація – лише кожен четвертий кидок виявився влучним. А от в другій чверті ситуація значно покращилася. Хоча на велику перерву команди пішли за майже мінімальної переваги збірної України – 35:33, чого було недостатньо.

А вже по перерві ісландці зуміли покращити свій кидок. Тож навіть в третій чверті були попереду. Та українці не відпускали їх у відрив.

Вирішальна чверть

Все вирішилося у четвертій чверті. Українські баскетболісти почали перехоплювати ініціативу, а згодом і нарощувати результат. Вирішальним став ривок 8:0 наприкінці зустрічі, коли різниця зросла до 10 очок. Сил відіграти це відставання у суперників вже не було. Фінальна сирена зафіксувала перемогу збірної України з рахунком 79:72.

Україна – Ісландія 79:72 (14:18, 21:15, 16:20, 28:19)

Найрезультативнішим у складі збірної України став Олександр Липовий, який набрав 16 очок, 4 підбирання та 2 передачі. Серед ісландців найбільше проблем для українців створив Тріггві Глінасон, який в цьому матчі оформив дабл-дабл – 24 очки та 13 підбирань.

Ця перемога стала третьою для збірної України в цьому відборі. Однак команда поки поза першою трійкою, яка і кваліфікується на чемпіонат світу. Українцям треба перемагати у двох матчах, що залишилися – у лютому 2023 року проти Італії та Нідерландів. При цьому італійців бажано перемагати з різницею в 9 очок або більше.