Збірна України може прийняти Північну Ірландію у Дніпрі

18 травня 2021 , 08:29
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Збірна України перед Євро-2020 проведе три товариські матчі. Українська збірна тренується у Харкові, проте один з поєдинків може провести у Дніпрі.

Матч перенесуть з "Олімпійського"

Товариський матч збірної України проти національної команди Північної Ірландії пройде на "Дніпро-Арені".

До слова Шевченко назвав двох гравців Динамо, які пропустять Євро-2020

Контрольна зустріч відбудеться 3 червня.

Спочатку спаринг мав пройти на НСК "Олімпійський" у Києві. Однак на "Олімпійському" планується зміна газону.

Календар товариських матчів збірної України

  • Україна – Бахрейн (23 травня)
  • Україна – Північна Ірландія (3 червня)
  • Україна – Кіпр (7 червня)
Перший матч на Євро-2020 "синьо-жовті" зіграють 13 червня проти Нідерландів в Амстердамі. Далі в календарі матчі з Північною Македонією (17 червня) та Австрією (21 червня).
Автор: Михайло Гема