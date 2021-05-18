Збірна України може прийняти Північну Ірландію у Дніпрі

Збірна України перед Євро-2020 проведе три товариські матчі. Українська збірна тренується у Харкові, проте один з поєдинків може провести у Дніпрі.
Матч перенесуть з "Олімпійського"
Товариський матч збірної України проти національної команди Північної Ірландії пройде на "Дніпро-Арені".
До слова Шевченко назвав двох гравців Динамо, які пропустять Євро-2020
Контрольна зустріч відбудеться 3 червня.
Спочатку спаринг мав пройти на НСК "Олімпійський" у Києві. Однак на "Олімпійському" планується зміна газону.
Календар товариських матчів збірної України
- Україна – Бахрейн (23 травня)
- Україна – Північна Ірландія (3 червня)
- Україна – Кіпр (7 червня)