Не підвели тренера – воїна ЗСУ: українці здобули рекордну кількість медалей на чемпіонаті світу

Українські каратисти успішно виступили на чемпіонаті світу серед кадетів, юніорів та молоді (U21). В активі нашої збірної п’ять нагород.

Світовий форум юних каратистів проходив у турецькому місті Конья з 26 по 30 жовтня. У змаганнях взяли участь майже 1800 спортсменів із 98 країн. Збірну України представляли 33 атлети. Незважаючи на складнощі у підготовці до змагань, наші каратисти зуміли завоювати рекордну кількість медалей.

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Юні українці взяли участь у семи бронзових фіналах, з яких виграли п’ять. Це рекордна кількість нагород за всю історію участі української молодіжки на світових чемпіонатах.

Призерами ЧС-2022 стали:

Анна Ващишин (куміте кадети -47 кг, Юніон, Львів)

Дарія Булай (куміте кадети 54+ кг, Лідер, Чернівці)

Поліна Марченко (куміте юніори -48 кг, Тігрьонок, Одеса)

Назарій Пранничук (куміте кадети -57 кг, Лідер, Чернівці)

Нікіта Філіпов (U21 куміте -60 кг, Чемпіон, Київ).

, що виступом молодіжної збірної України керував виконуючий обов’язки головного тренера Дмитро Негатуров. Справа в тому, що головний тренер Максим Невмержицький зараз захищає Україну в лавах ЗСУ. Виступ наших каратистів став справжній подарунком для їхнього наставника.