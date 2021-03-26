Збірна України з футболу зіграє в Харкові товариський матч: дата і суперник

Українська асоціація футболу вирішила провести товариський матч проти Бахрейну у Харкові. Гра запланована на 23 травня.

Напередодні старту Євро-2020 збірна України з футболу проведе три товариські матчі. Всі три відбудуться в Україні. Першим з них стане гра проти збірної Бахрейну, яка запланована на 23 травня. Її вирішили провести у Харкові на стадіоні "Металіст".

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Після зустрічі з Бахрейном збірна України також планує спаринги з командами Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня). Де вони відбудуться – поки невідомо.

Варто відзначити, що про те, що матч Україна – Бахрейн може відбутися в Харкові, було відомо ще 23 лютого. Тоді було прийнято попереднє рішення. Адже на наступний день після матчу, 24 травня, саме у Харкові заплановано проведення Конгресу УАФ.

26 травня команда мала зіграти проти Кіпру, 2 червня – проти Північної Ірландії, а 7 червня – проти Ізраїлю. Перший з цих матчів мав відбутися саме в Харкові, другий – у Києві, а третю гру мав прийняти Львів. Але через пандемію коронавірусу ці матчі були скасовані, а Євро-2020 перенесли.

Відзначимо, що Харків мав прийняти товариський матч збірної під час підготовки до чемпіонату Європи й у 2020 році. Тоді українська збірна теж мала провести три спаринги –