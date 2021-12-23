Збірна України з футболу зберегла місце серед 25 найкращих команд світу

ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних. У ньому Україна, як і попереднього місяця, посідає 25-е місце.

Все без змін

Попередній рейтинг ФІФА було опубліковано 19 листопада. Після цього збірна України матчі не проводила, тож не набрала і не втратила жодного балу, як і решта європейських країн. Тож в рейтингу залишилася без змін.

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"Синьо-жовті" мають 1535,08 бала. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а.

Вище в рейтингу відбулася лише одна зміна – США обійшли Німеччину та піднялися на 11-е місце.

Наші суперники

Суперник збірної України в плей-офф відбору ЧС-2022 та Лізі націй, Шотландія, посідає в реєстрі 38-е місце.

Ще два опоненти в Лізі націй – Ірландія та Вірменія, перебувають на 47-й та 92-й позиціях відповідно.

Лідирує в рейтингу Бельгія. Одразу поруч Бразилія. Замикає першу трійку Франція.