Дебют відкладається: збірна України оголосила заявку на матч проти Північної Македонії

Тренерський штаб збірної України з футболу визначився зі список гравців, які візьмуть участь у матчі відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії. До заявки потрапило 23 футболістів.

Матч Північна Македонія – Україна відбудеться у п'ятницю, 16 червня. Гра в Скоп'є розпочнеться о 21:45 за київським часом.

До теми Північна Македонія – Україна: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024

Для збірної України це буде другий матч у кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року. А для Сергія Реброва – перший офіційний матч на чолі збірної. Дебютував же він у товариському матчі проти збірної Німеччини, який закінчився внічию 3:3.

На матч проти збірної Македонії в заявці збірної України 23 гравців.

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін.

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 19. Данило Ігнатенко, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков.

Нападники: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик.

З тих футболістів, які зараз перебувають у Скоп'є, до заявки на матч не потрапили Владислав Кочергін та Назарій Русин.

Кочергін має один матч в активі за збірну України – товариський матч 8 серпня 2021 року проти Чехії. А от Назарій Русин міг дебютувати за головну команду, однак на його перший матч доведеться зачекати.