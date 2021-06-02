Збірна України феєрично обіграла Румунію на старті "Золотої Євроліги" з волейболу

Чоловіча збірна України успішно стартувала в Золотий Євролізі. У першому матчі українці здолали команду Румунії – 3:1.

Україна – Румунія 3:1 (22:25 34:32, 25:23, 25:19)

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Зустріч проти Румунії розпочалася для України з поразки у першій партії. Тривалий час команди не відпускали одна одну. Однак після того, як рахунок став 16:16, румуни створили для себе перевагу і не відпустили її, вигравши сет із різницею у три очки.

У другій партії українці також зіштовхнулися з опором румунів. Визначити переможця вдалося лише на тай-брейку – 34:32 на користь "жовто-синіх".

Після перемоги у другому сеті, у третьому українці заволоділи ініціативою. Жовто-сині могли закінчувати партію із перевагою у чотири очки, однак спромоглися виграти лише у два – 25:23.

Переможець на старті Золотої Євроліги визначився у четвертій партії. Українці виграли з різницею у шість очок та здобули першу перемогу на турнірі.

В другому поєдинку групи В українська команда зійдеться зі Словаччиною 3-го червня.

Востаннє Україна виходила на майданчик ще у вересні 2019 року. Тоді "синьо-жовті" грали у плей-офф чемпіонату Європи, у якому дійшли до чвертьфіналу та поступилися майбутнім переможцям – сербам.