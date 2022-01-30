Збірна Тайваню бойкотуватиме церемонії Олімпіади-2022 через конфлікт з Китаєм
Джерело:Nikkei
Спортсмени збірної Тайваню не будуть присутніми на церемонії відкриття та закриття Олімпійських ігор у Пекіні. Все через розбіжності з Китаєм.
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Рішення щодо бойкоту церемоній Олімпіади прийняла місцева влада. У Тайвані пояснили причину такого рішення.
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У Пекіні збірна Тайваню виступить під назвою "Китайський Тайбей" та під іншим прапором. Все через те, що більшість країн не визнала незалежність Тайваню.
У Китаї теж відреагували на бойкот Тайваню. Вони запевнили, що на Іграх у Пекіні виступатиме команда "Тайбей, Китай", у той час, як Тайвань "є частиною Китаю".
Подібна ситуація виникає вже не вперше. У 2008 році державні ЗМІ Китаю також використовували для визначення назви команди саме "Тайбей, Китай" замість назви, затвердженої Міжнародним олімпійським комітетом.
У Пекіні Тайвань представить 15 спортсменів.До речі. У 1989 році Китай та Тайвань домовилися, що на Олімпійських іграх Тайвань виступатиме під назвою "Китайський Тайбей".