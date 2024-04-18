Легенда біатлону, що проміняв Україну на Росію, залишився без роботи: відома причина

Рікко Гросс залишив посаду головного тренера збірної Словенії з біатлону. За його словами, контракт не був продовжений через фінансові труднощі.

Легенда світового біатлону Рікко Гросс повідомив про те, що покинув посаду головного тренера збірної Словенії. Причиною такого рішення словенців стали фінансові проблеми, тож фахівець став безробітним.

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Збірна Словенії з біатлону не продовжила контракт із Рікко Гроссом

"Прогрес очевидний. Я думаю, ми стали згуртованою командою. Досі мені дуже подобалося працювати з цим колективом. Але мій контракт не був продовжений, причина – фінансові труднощі.

У прямому сенсі слова я більше не можу собі дозволити працювати тренером. Що буде далі в кар’єрі, незрозуміло. У інших збірних все зайнято. Тож для мене звільнення настає вкрай невдало", – сказав Гросс.

Нагадаємо, що Рікко Гросс є чотириразовим олімпійським чемпіоном та восьмиразовим чемпіоном світу з біатлону. Після завершення кар'єри спортсмена він працює тренером.

У 2015 році році Рікко Гросс мав очолити національну команду України, однак прийняв більш привабливу з фінансової точки зори пропозицію від Спілки біатлоністів Росії та до 2018 року працював головним тренером російської чоловічої збірної.