Національна команда Росії з художньої гімнастики не приїде до Києва, де з 26-го по 29 листопада пройде чемпіонат Європи.

Російська збірна відсутня в списку учасників турніру на офіційному сайті Європейського гімнастичного Союзу.

Дещо раніше: У Києві скасували чемпіонат Європи з художньої гімнастики

За інформацією Telegram-каналу "Раніше за всіх. Ну майже", російська збірна відмовилася виступати за власною ініціативою "без пояснення причин".

Чемпіонат Європи пройде в Києві з 26-го по 29 листопада. У турнірі візьмуть участь близько 300 спортсменок з 39 країн.

Що відомо про збірну Росії з художньої гімнастики

Збірна Росії є найбільш титулованою в історії проведення чемпіонатів Європи. В активі росіянок 36 нагород, з яких 23 золотих, – у найближчих переслідувачів з Болгарії 23 медалі, 17 з яких найвищого ґатунку.

При цьому російські "художниці" ставали найсильнішими в індивідуальному багатоборстві на 12 поспіль європейських першостях, а в командному багатоборстві представницям Росії не було рівних на дев'яти чемпіонатах поспіль.