Збірна Росії пропустила перший гол від Бельгії на Євро-2020

Вже в дебюті зустрічі між збірними Бельгії та Росії було відкрито рахунок. Нападник бельгійців Ромелу Лукаку скористався помилкою суперників та забив гол.

На 10-й хвилині На Ромелу Лукаку пішов пас низом. Шанс отримати м'яч нападник не мав. Якби не випадок.

До теми Росія відмовилася ставати на коліно перед матчем Євро-2020 на підтримку BLM: фото

Російський захисник Андрій Сємьонов просто не зумів вибити м'яч. І саме від нього той відлетів до Лукаку. Форвард, опинившись перед голкіпером, без проблем забив гол.

Це перший гол у цьому матчі. Нагадаємо, у Львові за кожен гол у ворота росіян в матчі проти Бельгії наливають 100 бокалів пива безкоштовно.