Російський футбол продовжує перебувати поза цивілізованим світом. Усі поважні збірні відмовляються грати з країною-терористкою.

У червні збірна Росії з футболу планувала зіграти бодай один товариський матч, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Проте жодна національна команда не захотіла грати з країною, яка вчиняє геноцид в Україні.

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Безглузді пояснення РФС

Росіяни не хочуть визнавати першопричину своєї ізоляції, а вигадують недолугі виправдання. Мовляв, можливі суперники не можуть зіграти з Росією через зайнятість у турнірах. А тому наступний тренувальний збір відбудеться восени.

"Наступний НТЗ (навчально-тренувальний збір – прим. 24 Канал) збірної Росії пройде восени. Таке рішення було ухвалено після консультацій з тренерським штабом збірної та клубами РПЛ. Наразі ведуться переговори з низкою національних федерацій, і досягнуто попередніх домовленостей щодо проведення товариських матчів в осіннє вікно ФІФА. Графік потенційних суперників збірної не дозволяє провести гру у зручні дати у червні, тому було ухвалено рішення скасувати червневий збір та не ламати програму підготовки клубів до сезону", – йдеться у заяві РФС.

Будемо сподіватися, що восени збірна Росії не дочекається суперників, а краще, щоб країна 404 до того часу взагалі припинила своє існування.

Нагадаємо, що збірні Росії усіх вікових груп відсторонені від офіційних змагань, які проводять ФІФА та УЄФА. 15 червня повинен був відбутися контрольний матч з командою Камеруну, але уряд африканської країни заборонив проводити гру з представниками країни-терористки.