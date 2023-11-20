Україна може дещо обламати плани: Adidas завчасно створив форму для Італії на Євро-2024 – фото

У понеділок, 20 листопада, збірні України та Італії проведуть ключову гру у груповому раунді відбору на Євро-2024. Схоже, що у розташуванні "скуадро адзурри" завчасно вирішили готуватись до поїздки у Німеччину.

Для італійської збірної вже підготували новий комплект форми, у якому команда Лучано Спаллетті повинна зіграти на чемпіонаті Євопи-2024 у Німеччині. Щоправда, команда туди ще навіть не пробилась.

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Італійці вже купують білети у Німеччину

Технічним спонсором форми став спортивний бренд Adidas. Комплект форми створений у традиційному синьому кольорі у поєднанні з білими вставками. Також на плечі футболки є три смужки, які розфарбовані у тонах італійського прапора.

Вже у березні 2024-го прихильники "скуадри адзурри" зможуть придбати новий комплект форми збірної. Вартість футболки складатиме 150 євро.



Форма Італії на Євро-2024 / Фото Footy Headlines

Однак Італії ще треба поборотись за цей вихід на Євро-2024. 20 листопада команда Спаллетті проведе вирішальну гру проти України у відборі на чемпіонат Європи, який відбудеться у Німеччині. Українцям потрібна лише перемога, хоча вони вже гарантували собі боротьбу у плей-офф. Але це, аж ніяк, не пряма путівка на Євро. Італійську збірну ж влаштує мирова.

Старт поєдинку на леверкузенській "БайАрені" о 21:45.

Перед очною зустріччю обидві збірні мають у своєму активі по 13 балів. Однак італійці випередили підопічних Сергія Реброва після того, як у передостанньому турі відбору у групі "С" обіграли Північну Македонію 5:2.

Італія йде другою. Натомість Україні – третя.

Перша зустріч між цими національними командами у відборі закінчилась перемогою "скуадри адзурри" на "Сан-Сіро" 2:1.