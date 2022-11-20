В неділю, 20 листопада, офіційно стартує чемпіонат світу 2022 в Катарі. Текстову онлайн-трансляцію церемонії відкриття проведе сайт 24 каналу.

Варте уваги Катар – Еквадор: онлайн-трансляція матчу-відкриття ЧС-2022

Тим часом збірні-учасники Мундіалю готуються до своїх поєдинків. Представники ЗМІ, які висвітлюють ЧС-2022 зняли на відео, як гравці збірної Іспанії на електричних самокатах пересуваються до тренувального табору.

Відео: футболісти збірної Іспанії катаються на самокатах

Луїс Енріке: Їздити на самокатах весело

Головний тренер "Червоної фурії" Луїс Енріке розповів, чому гравці обрали саме цей вид транспорту.

Чому ми використовуємо самокати у збірній Іспанії? Ми їздимо на самокатах, бо це просто, зручно та весело. На чемпіонаті світу їх не вистачило на всіх, тепер, у Катарі, у нас є самокати на всіх,

– сказав Енріке.

Луїс Енріке на електросамокаті / фото twitter.com/sefutbol

Нагадаємо, чемпіонат світу у Катарі пройде з 20 листопада по 18 грудня. Збірна Іспанії зіграє в групі Е з Німеччиною, Коста-Рікою та Японією.

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