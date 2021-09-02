Збірна Франції викликала додатково гравця на матч проти України

Збірна Франції зіштовхнулася з кадровою проблемою перед матчем проти України. Тож до розташування команди довелося викликати ще одного гравця.

У середу, 1 вересня, Франція зіграла домашній поєдинок проти Боснії та Герцеговини. Гра закінчилася внічию 1:1, але також запам'яталася фолом Жюля Кунде, за який він отримав пряму червону картку.

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Через вилучення Кунде не зіграє проти України в суботу, 4 вересня. Тож до збірної Франції одразу викликали іншого гравця – захисника Норді Мукіеле з німецького РБ Лейпциг. В його активі – шість матчів за збірну Франції, однак востаннє викликався ще у 2019 році.

Варто відзначити, що втрата Кунде – не єдина для збірної Франції перед матчем проти України. До цього розташування Les Bleus покинув Н'Голо Канте, замість якого викликали Адрієна Рабьо

Матч Україна – Франція відбудеться 4 вересня в КИєві на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі о 21:45.

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