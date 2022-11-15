"Українські дівчата – найсильніші": тренер збірної зробив заяву перед відбором на Євро-2023

Жіноча збірна України з баскетболу в листопаді проведе два матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2023. Тренерський штаб "синьо-жовтих" викликав 12 гравчинь.

Команда Срджана Радуловича, яка потрапила до групи В, продовжує боротьбу за вихід на ЧЄ-2023. В листопаді наші дівчата проведуть два поєдинки: 24 числа в Вільнюсі збірна України зіграє з Литвою, а 27 листопада в місті Роан зустрінеться з француженками.

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Тренерський штаб національної команди України визначився із складом на матчі кваліфікації, до якого увійшли 12 гравчинь:

Аліна Ягупова (Фенербахче, Туреччина)

Уляна Дацько (Нептунас, Литва)

Дарія Дубнюк (Бамбібре, Іспанія)

Ганна Рульова (Туран, Казахстан)

Вікторія Балабан (Нептунас, Литва)

Вікторія Горобець (Тигру Муреш, Румунія)

Міріам Уро-Ніле (Кастор Брейн, Бельгія)

Кристина Філевич (Франківськ-Прикарпаття)

Тетяна Юркевічус (Арка Гдиня, Польща)

Вікторія Шматова (Базілія Потенза, Італія)

Тетяна Гаврильчик (Брно, Чехія)

Олена Мазніченко (Орлі Баскет, Франція)

Головний тренер команди Срджан Радулович поділився очікуваннями від поєдинків зі збірними Франції та Литви.

Тільки максимум очікуємо від дівчат. Буде боротьба, серйозна боротьба. Потрібно показати характер, який я вірю, що наші дівчата покажуть. Війна показала, що українські дівчата – найсильніші у світі. Сподіваюся, і наші гравчині також це продемонструють. Є велика мотивація зараз грати під прапором України. І ми намагатимемося здобути хороший результат, - сказав Радулович.

Нагадаємо, що українки провели в групі В два матчі і обидва виграли. На Євробаскет-2023 потраплять переможці відбіркових груп та чотири кращі команди серед тих, хто займе друге місце в групі. Завершиться відбір у лютому 2023 року.