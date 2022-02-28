"Завжди дотримуємося незалежності від політики", – у Росії палає через рішення ФІФА та УЄФА

ФІФА та УЄФА нарешті відреагували на повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Вони відсторонили російські клуби та національні команди від усіх турнірів з 28-го лютого.

Збірна Росії вже навіть встигла відреагувати, точніше – російський футбольний союз. Бо ж відтепер у футболістів Росії відібрали назву, гімн та прапор.

До слова ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та національні команди від усіх турнірів

РФС назвав дискримінацією рішення про виключення Росії із турнірів ФІФА та УЄФА. Про війну та жорстокість своїх окупантів там навіть не згадали. А ще там "погрожують" оскаржити це рішення.

Подібні дії вносять розкол у світову спортивну спільноту, яка завжди дотримувалася принципів рівності, взаємної поваги та незалежності від політики. Ми залишаємо за собою право оскаржити рішення ФІФА та УЄФА відповідно до норм міжнародного спортивного права,

– йдеться у заяві.

Повний текст реакції РФС

Російський футбольний союз категорично не погоджується з рішенням ФІФА та УЄФА про усунення всіх російських команд від участі у міжнародних матчах на невизначений термін.

Ми вважаємо, що це рішення суперечить нормам та принципам міжнародних змагань, як і спортивному духу. Воно має очевидний дискримінаційний характер і завдає шкоди величезній кількості спортсменів, тренерів, співробітників клубів та збірних команд, а головне – мільйонам російських та закордонних уболівальників, чиї інтереси міжнародні спортивні організації мають насамперед захищати.

Подібні дії вносять розкол у світову спортивну спільноту, яка завжди дотримувалася принципів рівності, взаємної поваги та незалежності від політики. Ми залишаємо за собою право оскаржити рішення ФІФА та УЄФА відповідно до норм міжнародного спортивного права.

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