Залишитись у грі або вилетіти: Моурінью порівняв гру Роми з Зорею з фіналом

Луганська Зоря 25 листопада зіграє на виїзді проти Роми у рамках Ліги конференції. Наставник господарів Жозе Моурінью налаштовує команду на серйозний двобій з українцями.

Моурінью: Якщо ми обіграємо Зорю, ми залишимося в грі

Португальський фахівець поділився враженнями напередодні матчу. Команда Жозе Моурінью спробує відібрати очки, які допоможу римлянам відірватись від суперника у таблиці.

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Тренер налаштовує своїх підопічних на гру проти Зорі наче на фінал. Поразка у цьому матчі може означати виліт із Ліги конференцій.

Якщо ми обіграємо Зорю, ми залишимося в грі. Якщо ми програємо – вилетимо. Нічия залишає долю на останній тур. Для нас матч із Зорею – це фінал. Складно грати в Серії А та Лізі конференцій одночасно, але це проблема, яку хочеться мати,

– зазначив Моурінью.

Напередодні поєдинку суперник луганського клубу зазнав кадрових втрат. Про це розповів сам Жозе. Футболісти вибули з обойми, тому португальцю потрібно було змінювати схему гри, яка не надто підходить гравцям.

"Ми шукатимемо баланс і зіграємо з Верету. Вінья тренувався з командою, ми з ним визначимося згодом. Можливо, він зіграє. Абрахам багато працює для команди і дуже допомагає нам у розбудові гри, навіть в обороні, своїм пресингом. Він навчився діяти як командний гравець. Рано чи пізно він почне забивати, тоді він матиме все, що необхідно. Проте травми обмежують його можливості".

Матч вже точно пропустять п'ять гравців – Вільяр, Каліфіорі, Крістанте та Спінаццола (усі – Рома) та Шевченко (Зоря). Також під питанням участь у гру Віньї з італійського клубу та Кочергіна з Зорі.

Моурінью зауважив, що чекає на краще від команди. Рома зробить усе для того, щоб святкувати перемогу.

Ситуація у групі напередодні матчу

Рома після чотирьох зіграних турів випереджає Зорю у групі С. "Вовки" мають у своєму активі 7 очок, лише на один бал менше у луганської команди.

Тому матч буде принциповим для обох клубів – гра за "шість очок". Лідером таблиці є норвезький Буде/Глімт – 8 балів. А останню сходинку посідає софіївське ЦСКА – один пункт.

Якщо підопічні Моурінью переможуть Зорю, то це фактично означатиме виліт футболістів Скрипника єврокубків. Якщо так складеться матч, то відставання Зорі буде складати вже чотири очки, які вже не зможуть відіграти гравці з Луганська.

Зустріч Рома – Зоря відбудеться 25 листопада о 22:00.