Покидаючи пост глави ФФУ, я залишив 37 мільйонів доларів, – Григорій Суркіс

Почесний член УЄФА та експрезидент Федерації футбол України Григорій Суркіс прокоментував роботу УАФ під керівництвом Андрія Павелко.

Григорій Суркіс поділився своєю думкою про роботу української футбольної асоціації.

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Слова Григорія Суркіса без редагування:

"Я маю величезний досвід керівництва і клубом, і Прем'єр-лігою і ПФЛ, і федерацією футболу. І можу твердо говорити про те, що певні особи, які сьогодні керують українським футболом, вони, напевно, більше думають про деякі популістські речі, ніж про розвиток футболу. Я б порадив їм зробити певні висновки з того, що твориться з українським футболом в останні роки.

Перш за все потрібно налагодити систему, пов'язану з тим, щоб клуби були впевнені в тому, що все справедливо, що є конкурентоспроможність, що до всіх клубів є однакове ставлення.

Неможливо сьогодні уявити, що є один клуб, який завоював право потрапити в Прем'єр-лігу, а йому кажуть: "Ні. Цього неможливо зробити, тому що у вас щось зі стадіоном не так". А інший клуб, який поїхав подорожувати по Україні – з Рівного – несподівано, не маючи теж стадіону, потрапив не за спортивним принципом в змагання під егідою УПЛ. Це тільки маленький приклад, який дає мені на сьогодні говорити, що завжди потрібно керуватися спортивної складової. А потім все інше.

Між іншим, скажу відверто, за всі роки, коли федерацію футболу очолив пан Павелко, ніде немає витоку інформації, що зроблений аудит і його можна подивитися. Я 12 років керував федерацією. Залишаючи свій пост, я залишив на її рахунках 37 млн ​​доларів, сучасну інфраструктуру, якою користується і теперішня каденція. Задайте питання їм, а чи можуть вони сказати, яким чином є можливість ознайомитися, скільки коштів протягом 2015-2021 рр. отримала УАФ? Ви не знайдете жодної інформації з цього приводу.

Я приведу один приклад і більше нічого не буду говорити. Коли Блохін зі своєю командою потрапив у 2006 році в 1/4 фіналу чемпіонату світу, то не за рахунок коштів федерації футболу, а за рахунок моєї власної кишені, за рахунок коштів меценатів вони отримали 8,5 млн доларів. Нехай мені сьогодні покажуть, скільки коштів отримала збірна за потрапляння в 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Це дуже коротке резюме.

Я не розумію, яким чином федерація футболу, яка є найбільш багатою в українському спорті, де ліцензію видає Мінспорту на професійну діяльність, не може спромогтися, щоб аудит був зроблений. Але я вважаю, що коли-небудь настане такий час, коли клуби, які проковтнули те, що президент УЄФА разом з виконкомом виділили кожній федерації під час коронавірусу 4,5 млн євро... Де ці кошти? Ці кошти також ніхто не бачив, і ніхто не знає, куди вони пішли", – сказав Суркіс.

Павелка також підозрюють у розтраті коштів

Керівництво Української асоціації футболу (УАФ) може бути причетне до привласнення понад 7 мільйонів доларів, виділених УЄФА та ФІФА для будівництва під Києвом футбольної бази для збірної України з футболу.

Про це повідомляє журналіст Костянтин Андріюк. Згідно з повідомленням пресслужби Київської ОДА, в рамках програми президента дійсно планується спільно з УАФ будівництво "з нуля" національної навчально-тренувальної бази збірних команд України з футболу в селі Княжичі Броварського району Київської області.