Закрутило на повороті: Джовінацці розбив зад боліда під час практики на гран-прі Росії

Невдалим видалася практика для пілота Alfa Romeo Антоніо Джовінацці. Він розбив болід об бар'єри під час виходу з повороту.

Аварія сталася у восьмому повороті під час другої практики. Джовінацці невдало вийшов з повороту, його болід розвернуло, після чого він влетів у бар'єри.

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Від удару в боліда було пошкоджено заднє антикрило, уламки з якого розлетілися по трасі.

Джовінацці намагався продовжити практику, але йому в команді дали наказ зупинитися.

Зупинили і саму практику червоними прапорами через розкидані по трасі уламки.

Згодом сам Джовінацці пояснив, що до зіткнення призвів виїзд на траву на виході з повороту. Саме через це він на мить і втратив керування болідом.