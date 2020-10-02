Правий захисник "Реала" Даніель Карвахаль отримав травму внутрішньої бічної зв'язки коліна. Гравець точно не зіграє проти збірної України, і може пропустити гру проти "Шахтаря" в Лізі чемпіонів.

Про травму захисника офіційно підтвердили в "Реалі". Захисник травмувався під час ранкового тренування.

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Muchas gracias por todos los mensajes de ánimo que estoy recibiendo.

No es más que una piedra en el camino.

Deseando estar de vuelta cuanto antes. pic.twitter.com/l40Zol6LLY — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) October 2, 2020

Замість Карвахаля на товариську гру проти Португалії та матчі Ліги націй проти Швейцарії та України викликали захисника "Барселони" Серхі Роберто.

Матч Україна – Іспанія відбудеться 13 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський".

За повідомленням іспанського видання Marca, Карвахаль може пропустити до двох місяців. Відтак він не зіграє проти збірної України. І пропустить як мінімум одну гру проти донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів (календар матчів буде відомий згодом).

Під питанням буде і його участь у матчі проти "Барселони", який запланований на 25 жовтня.