Захисник збірної Іспанії Карвахаль отримав травму та пропустить матчі проти України та "Шахтаря"
Правий захисник "Реала" Даніель Карвахаль отримав травму внутрішньої бічної зв'язки коліна. Гравець точно не зіграє проти збірної України, і може пропустити гру проти "Шахтаря" в Лізі чемпіонів.
Про травму захисника офіційно підтвердили в "Реалі". Захисник травмувався під час ранкового тренування.
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Замість Карвахаля на товариську гру проти Португалії та матчі Ліги націй проти Швейцарії та України викликали захисника "Барселони" Серхі Роберто.
Матч Україна – Іспанія відбудеться 13 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський".
За повідомленням іспанського видання Marca, Карвахаль може пропустити до двох місяців. Відтак він не зіграє проти збірної України. І пропустить як мінімум одну гру проти донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів (календар матчів буде відомий згодом).
Під питанням буде і його участь у матчі проти "Барселони", який запланований на 25 жовтня.