За 8 днів до його дня народження: ворог забрав життя боксера-розвідника Івана Солтисіка

Повномасштабна війна проти Росії продовжує забирати цвіт української нації. На передовій життя за вільну та незалежну Україну віддав спортсмен та військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Солтисік.

25-річний боєць 10-ї гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" Іван Солтисік загинув 7 листопада. Захисник України не дожив до свого 26-річчя лише 8 днів.

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Гірка втрата для України

У минулому Іван активно займався спортом та навіть отримав звання майстра спорту зі змішаних єдиноборств та був кандидатом у майстри спорту з боксу.



Загинув боєць Іван Солтисік / Фото з фейсбуку загиблого спортсмена

До початку Росією повномасштабного вторгнення Солтисік відбував службу у комендантському зводі територіального управління Служби судової охорони в Івано-Франківській області (із листопада 2019-го по лютий 2021-го). Попри це не забував за спортивну кар'єру. За цей час став чемпіоном Служби судової охорони з рукопашного бою та неодноразово здобував інші призові місця зі змішаних єдиноборств.

Вже після 24 лютого 2022 року Солтисік проміняв спорт та роботу на службу у ЗСУ, до яких приєднався у перший же день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У складі бригади "Едельвейс" був на обороні столиці України, а відбивши ворога від Києва поїхав у найгарячіші точки фронту на Донецькому напрямку.них пунктів.

Військовий Назарій Кішак із трепетом згадав про загиблого побратима.

Оберігай нас з неба. Сьогодні важкий день, згадуємо Івана Солтисіка, як справжнього героя, воїна, розвідника і патріота України. Іван завжди був тим, хто тиснув руку з усмішкою та щирим словом, мудрим хлопцем, який завжди прагнув до перемоги та незалежності нашої держави. Його жага до перемоги і лютня ненависть до ворога завжди надихала нас. Іван Солтисік залишив незгаслий слід у серцях багатьох і завжди буде пам'ятатися як справжній герой, який віддав життя за нашу свободу та незалежність. Нехай він спочиває в мирі. Щирі співчуття родині", – написав військовий на своїй сторінці у фейсбуці.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким Івана Солтисіка. Ворог обов'язково відповість за усі загублені життя українців!