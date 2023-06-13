У боях на Донеччині загинув майстер спорту України з хортингу Дмитро Войтюк

Українська спортивна сім'я втратила ще одного Героя країни. На фронті загинув майстер спорту України з хортингу Дмитро Войтюк.

Український спортсмен віддав життя за незалежність та свободу нашого народу. Дмитро Войтюк загинув у боях на Донеччині.

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Ще одна жахлива втрата

Жахливу звістку Міністерство молоді та спорту України сповістило 13 червня. Натомість українська федерація хортингу повідомила про загибель Дмитра ще 5 червня. Однак кожна втрата для нашої країни є нестерпним болем.

Спортивна зала для нього була другою домівкою. Дмитро був Воїном за станом душі,

– йдеться у пості федерації хортингу.

Що таке хортинг? Це сучасне українське бойове мистецтво, яке було засноване в нашій країні. Влітку 2009 року Міністерство молоді та спорту України офіційно визнало хортинг як вид спорту. Відзначається, що назва цього виду спорту пішла із острова Хортиця, де є Запорізька Січ.

Що відомо про загиблого Дмитра Войтюка

Дмитро Войтюк народився 3 січня 1993 року у місті Сарни, що на Рівненщині.

Протягом трьох років (із 2013-го по 2016-й роки) навчався у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за спеціальністю "Енергетика сільськогосподарського виробництва".

Дійшов до звання Майстер спорту України з хортингу.

Нагадаємо, що в Україні розробили спеціальний сайт "Янголи спорту", де є коротка інформація про загиблих представників українського спорту, життя яких обірвало повномасштабне вторгнення Росії у нашу країну.

За повідомленням цього сайту, Войтюк займався також боксом під керівництвом чемпіона світу WBA Юрія Нужненка. Пройшов службу у Національній поліції України, а також армії. А сумна звістка про його загибель надійшла ще 4 червня.