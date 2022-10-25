Гравець збірної України з американського футболу загинув на війні під час евакуації поранених

На війні загинув Дмитро Сербін – гравець київського клубу з американського футболу Capitals та член національної збірної України.

Як повідомили в клубі, Дмитро Сербін загинув під час евакуації поранених бійців на фронті. Де саме це сталося – не уточнюється.

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Дмитро Сербін був багаторазовим чемпіоном України, членом Національної збірної України з американського футболу. Також він був багаторазовим призером в міжнародних турнірах та в іноземних командах, кращий вайд-ресівер України

Церемонія прощання відбудеться в Києві. Час та місце буде повідомлено пізніше.

Хто з гравців в американський футбол загинув на фронті

Дмитро Сербін не перший гравець в американський футбол, хто загинув на війні, захищаючи свою країну від російської навали.

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