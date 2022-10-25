Гравець збірної України з американського футболу загинув на війні під час евакуації поранених
Джерело:Kyiv Capitals
На війні загинув Дмитро Сербін – гравець київського клубу з американського футболу Capitals та член національної збірної України.
Як повідомили в клубі, Дмитро Сербін загинув під час евакуації поранених бійців на фронті. Де саме це сталося – не уточнюється.
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Дмитро Сербін був багаторазовим чемпіоном України, членом Національної збірної України з американського футболу. Також він був багаторазовим призером в міжнародних турнірах та в іноземних командах, кращий вайд-ресівер України
Церемонія прощання відбудеться в Києві. Час та місце буде повідомлено пізніше.
Хто з гравців в американський футбол загинув на фронті
Дмитро Сербін не перший гравець в американський футбол, хто загинув на війні, захищаючи свою країну від російської навали.
До цього на війні загинули:
- гравець "Ужгородських лісорубів" Данило Богуславський. Він загинув на Херсонському напрямку, рятуючи з поля бою пораненого побратима. Данило Богуславський був багаторазовим чемпіоном України з американського футболу.
- гравець "Вінницьких вовків" Руслан Сапожнік. Він знищував ворога у складі 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув 16 жовтня у місті Торське, що на Донеччині
- колишній гравець "Київських патріотів" Ярослав Мохонько. Він брав участь в АТО з 2014 року, у складі 72 ОМБр брав участь у звільненні Маріуполя. Після повномасштабного вторгнення Росії добровільно приєдналися до 72-ї бригади "Чорні Запорожці". Загинув Ярослав Мохонько 26 червня 2022 року потрапивши у засідку ворожої ДРГ.
- ексгравець клубів "Вінницькі вовки" та "Київські патріоти" Ігор Бойко. Він загинув 15 червня біля села Оріхове, що на Донеччині
- 19-річний Олександр Анікін, що виступав за команду "Орли" зі Здолбунева. Він нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).