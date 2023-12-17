На війні загинув колишній співробітник Шахтаря Анатолій Грос

Кривава війна, яку розв'язала Росія, продовжує забирати життя українських воїнів. Нещодавно трагічною звісткою з фронту поділився футбольний клуб Шахтар.

У боях під Херсоном загинув колишній співробітник донецького Шахтаря Анатолій Грос. Трагічна подія сталася у грудні 2023 року.

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Що відомо про загиблого воїна

Анатолій Грос виховувався в інтернаті. Згодом хлопця всиновила багатодітна сім'я.

У мирний час Анатолій був стюардом та різноробом на НСК "Олімпійський" у Києві. Після початку повномасштабного вторгнення працював у Shelter Centre Шахтаря на "Арені Львів".

У жовтні Анатолій Грос за власним бажанням приєднався до лав Збройних Сил України. Пройшов навчання у Франції.

На жаль, у грудні 2023 року захисник України загинув під Херсоном.

Свої співчуття з приводу загибелі Анатолія висловив капітан "гірників" Тарас Степаненко.

"Люди гинуть в Україні. Вчора загинув волонтер, який працював у Шахтарі. Він працював у шелтерах для людей на "Олімпійському" та "Арені Львів". Він хотів допомогти людям з різних частин України, які натрапили на труднощі. Такі люди, як наш працівник, гинуть щодня – від ракет, куль, атак зі сторони росіян", – сказав Степаненко.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення від уламків російського снаряда загинув дитячий тренер донецького Шахтаря.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Анатолія Гроса.