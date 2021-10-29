Загибель футболіста Еміліано Сала: суд назвав винного в авіакатастрофі

Присяжні визнали винним 67-річного бізнесмена Девіда Хендерсона в авіакатастрофі, під час якої загинув футболіст Еміліано Сала, а також пілот Девід Ібботсон. Саме Хендерсон організував переліт з Нанта до Кардіффа, під час якого літак і впав в Ла-Манш.

10 з 12 присяжних проголосували за те, щоб визнати Хендерсона винним у створенні загрози безпеці людей при перельоті. Вирок йому винесуть 12 листопада. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Під час судового засідання прокурори надали докази, що Хендерсон дозволив керувати літаком пілоту, який не мав ліцензії комерційного пілота, а також кваліфікації літати вночі. При цьому власниця літака Piper Malibu звернулася з проханням до Хендерсона більше не давати пілоту Ібботсону керувати повітряним судном через декілька порушень повітряного простору, які той здійснив. Однак Хендерсон проігнорував ці прохання.

Окрім того, після авіакатастрофи Хендерсон надіслав повідомлення своїм знайомим з проханням зберігати мовчання, попереджаючи, що це "відкриє банку з черв’яками".

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