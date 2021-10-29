Загибель футболіста Еміліано Сала: суд назвав винного в авіакатастрофі
Джерело:Sky Sports
Присяжні визнали винним 67-річного бізнесмена Девіда Хендерсона в авіакатастрофі, під час якої загинув футболіст Еміліано Сала, а також пілот Девід Ібботсон. Саме Хендерсон організував переліт з Нанта до Кардіффа, під час якого літак і впав в Ла-Манш.
10 з 12 присяжних проголосували за те, щоб визнати Хендерсона винним у створенні загрози безпеці людей при перельоті. Вирок йому винесуть 12 листопада. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Читайте також Еміліано Сала зник: що відомо про футболіста "Кардіффа" та зниклий літак над Ла-Маншем
Під час судового засідання прокурори надали докази, що Хендерсон дозволив керувати літаком пілоту, який не мав ліцензії комерційного пілота, а також кваліфікації літати вночі. При цьому власниця літака Piper Malibu звернулася з проханням до Хендерсона більше не давати пілоту Ібботсону керувати повітряним судном через декілька порушень повітряного простору, які той здійснив. Однак Хендерсон проігнорував ці прохання.
Окрім того, після авіакатастрофи Хендерсон надіслав повідомлення своїм знайомим з проханням зберігати мовчання, попереджаючи, що це "відкриє банку з черв’яками".
Загибель Еміліано Сала: головне
- Літак з футболістом Еміліано Сала зник 21 січня 2019 року. Він летів з Нанта до Кардіффа, де мав приєднатися до своєї нової команди, куди перейшов за рекордні для Кардіффа 18 мільйонів фунтів стерлінгів.
- Літак з футболістом пропав з радарів над Ла-Маншем о 20:23. Вже за сім хвилин розпочалася рятувальна операція. До цього літак летів на висоті 1500 метрів. А зник з радарів, коли опустився до висоти 700 метрів. Перед тим пілот попросив про екстренну посадку.
- Рятувальна та пошукова операція тривала три дні. Але згодом її довелося зупинити. На заваді стала негода – туман. Окрім того, шанс виявити футболіста та пілота живими були вкрай малі.
- За пошук взялися приватні рятувальники. Уламки літака та тіло вони виявили 3 лютого. Але довго не могли дістатися туди через сильні приливи. Лише 7 лютого тіло таки підняли на поверхню. Це був Еміліано Сала. Тіло пілота Девіда Ібботсона так і не виявили.
- Експертиза встановила, що перед смертю футболіст зазнав впливу небезпечних газів, які могли призвести до таких симптомів, як судоми, втрата свідомості та серцевий напад. Цілком можливо, що літак був несправний на час польоту, і саме через вплив газів Ібботсон втратив керування. Однак офіційна причина смерті Еміліано Сала – травма голови та грудної клітки.