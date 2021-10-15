Забарний може стати другим у боротьбі за звання "Golden Boy-2021"

Ілля Забарний близький до того, щоб увійти у трійку найкращих молодих футболістів року за підсумками голосування TuttoSport. Захисник Динамо йде другим.

У трійці лідерів

У номінації за звання найкращого молодого футболіста світу борються відразу два українські гравці – Михайло Мудрик та Ілля Забарний. Якщо півзахисник Шахтаря входить лише до топ-40 рейтингу (1,1 %), то у захисника Динамо є усі шанси стати другим у цьому голосуванні.

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15 жовтня на церемонії нагородження у Турині офіційно оголосять переможця у номінації "Golden Boy-2021". Станом на 15 жовтня Забарний йде на другій позиції. Захисник збірної України поступається лише 20-річному голкіперу турецького Бешикташа Ерсіну Дестаноглу. Трійку лідерів замикає футболіст Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд. Гравцю "червоних дияволів" навряд вдасться за декілька годин наздогнати українця.

Трійка лідерів за "Golden Boy-2021"

Ерсін Дестаноглу – 44,3 % Ілля Забарний – 30,6 % Мейсон Грінвуд – 12,1 %

Кар'єра Забарного у Динамо

Ілля Забарний був переведений в основну команду Динамо у серпні 2020 року. Майже відразу закріпив за собою місце у стартовому складі. Після успішних ігор за "біло-синіх" отримав перший виклик у головну команду країни.

У новому сезоні-2021/2022 відіграв за динамівців 12 поєдинків в усіх турнірах, у яких не запам'ятався результативними діями.

Його угода зі столичним клубом розрахована до кінця червня 2026 року.

Участь у номінації беруть лише гравці віком до 21 року. Минулого року відзнаку отримав нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд.