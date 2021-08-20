За Металіст усім серцем: на матч Першої ліги у Харкові продані усі квитки

Харківський Металіст зможе розраховувати на шалену підтримку фанатів у матчі проти Оболоні. Харків'яни 22 серпня влаштуються аншлаг на ОСК "Металіст".

Шалений ажіотаж навколо матчів відродженого Металіста

Це той випадок, коли матч Першої ліги України збирає більше глядачів, ніж поєдинки УПЛ. На матчі Металіст – Оболонь очікується повний стадіон.

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Харківський клуб повідомив, що усі квитки на гру 5-го туру продані. Щоправда, скільки саме буде фанатів на трибунах не називають. Станом на 16 серпня було продано 29650 квитків.

Згідно з карантинними обмеженнями трибуни стадіону можуть бути заповнені на 2/3 від загальної місткості арени. ОСК "Металіст" вміщує 40 тисяч фанатів.

Матч Першої ліги Металіст – Оболонь відбудеться у неділю, 22 серпня. Стартовий свисток у Харкові пролунає о 18:45.

Цікаво, що на поєдинок Металіст – Ужгород було продано 30 тисяч квитків. Але за протокольними даними гру відвідало понад 26668 глядачів. Така кількість є допустимою за протоколами.