Шалений ажіотаж навколо матчів відродженого Металіста

Це той випадок, коли матч Першої ліги України збирає більше глядачів, ніж поєдинки УПЛ. На матчі Металіст – Оболонь очікується повний стадіон.

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Харківський клуб повідомив, що усі квитки на гру 5-го туру продані. Щоправда, скільки саме буде фанатів на трибунах не називають. Станом на 16 серпня було продано 29650 квитків.

Згідно з карантинними обмеженнями трибуни стадіону можуть бути заповнені на 2/3 від загальної місткості арени. ОСК "Металіст" вміщує 40 тисяч фанатів.

Матч Першої ліги Металіст – Оболонь відбудеться у неділю, 22 серпня. Стартовий свисток у Харкові пролунає о 18:45.

Цікаво, що на поєдинок Металіст – Ужгород було продано 30 тисяч квитків. Але за протокольними даними гру відвідало понад 26668 глядачів. Така кількість є допустимою за протоколами.