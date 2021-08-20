Шалений ажіотаж навколо матчів відродженого Металіста
Це той випадок, коли матч Першої ліги України збирає більше глядачів, ніж поєдинки УПЛ. На матчі Металіст – Оболонь очікується повний стадіон.
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Харківський клуб повідомив, що усі квитки на гру 5-го туру продані. Щоправда, скільки саме буде фанатів на трибунах не називають. Станом на 16 серпня було продано 29650 квитків.
Згідно з карантинними обмеженнями трибуни стадіону можуть бути заповнені на 2/3 від загальної місткості арени. ОСК "Металіст" вміщує 40 тисяч фанатів.
Цікаво, що на поєдинок Металіст – Ужгород було продано 30 тисяч квитків. Але за протокольними даними гру відвідало понад 26668 глядачів. Така кількість є допустимою за протоколами.
- Харків'яни зайшли у Першу лігу як ФК Метал, після чого клуб було перейменовано і повернуто емблему Металіста.
- У клуб повернувся олігарх Олександр Ярославський. Він став президентом Металіста. Відбулось так зване відродження легендарного клубу.
- Сезоні-2021/2022 Металіст розпочав із чотирьох перемогу у чотирьох матчах Першої ліги. Харківський клуб має у своєму активі максимум – 12 очок та очолює таблицю.