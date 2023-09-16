"Це хворі люди": тренер, який вступив у ЗСУ, поставив діагноз українським футболістам у Росії

Юрій Вернидуб – символ прикладу та патріотичності в українському футболі. Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернуло наставника у рідну країну.

На цей момент Юрій Вернидуб працював у кріслі головного тренера молдовського Шерифа. Футбольний керманич відмовився від контракту та достроково покинув команду заради захисту рідної країни. Тренер повернувся до України та взяв до рук зброю, вступивши до лав ЗСУ.

Варте уваги Анчелотті досягнув свого: Лунін остаточно визначився зі своїм майбутнім у Реалі

Вернидуб: Вони свій вибір зробили

Хоча тренер міг спокійно собі працювати у Молдові, але патріотичність взяла гору над фінансовими інтересами. 21 червня 2022 року Вернидуб повернувся до тренерської роботи, очоливши Кривбас. Його контракт із криворізьким клубом розрахований до кінця червня 2025 року. Однак наставник поєднує службу із тренерством.

Тренер, який став справжнім прикладом мужності, розповів, що думає про українських футболістів, які після 2014 року залишались працювати у Росії. Вернидуб навів приклад Анатолія Тимощука та Івана Ордеця.

Коуч Кривбаса пригадав той факт, що у Тимощука забрали усі нагороди, які він здобув в Україні. Відзначимо, що Анатолій спершу виступав за Зєніт у ролі футболіста, а з 2017-го виконує функції асистента головного тренера.

Я не хочу говорити про цих людей взагалі. Це – хворі люди. Вони свій вибір зробили. Хоча Тимощук дуже багато каже про те, що, мовляв, як же так, чому всі його нагороди анулювали… А на що він чекав?! Можливо, ще щось додадуть? За те, що він зараз знаходиться в пітерському Зєніті та працює на агресора? Думаю, тут все закономірно, все справедливо,

– сказав Вернидуб.

"Якщо він захоче повернутись до України – його суспільство вже не прийме"

Юрій Миколайович зізнався, що взагалі не розуміє, як після 2014-го, коли почались бойові дії на Донбасі, можна було поїхати грати у країну-агресора. Вернидуб запевнив, що можна було поїхати заробляти у будь-яку іншу країну, але тільки не в Росію

Якщо Тимощук повністю дав зрозуміти, що є любітілєм "русского міра", то Ордець 10 липня 2022 року поїхав грати в оренду у німецький Бохум. Однак такий його вчинок не знімає із нього відповідальності за матчі у Росії та не підвищує його репутацію в очах українських футбольних фанатів.

Так, Ордець з початком повномасштабної війни все ж набрався сміливості та пішов звідти, грає зараз в Німеччині. Але якщо він захоче повернутися до України – його суспільство вже не прийме. Ніколи. Ні його, ні Тимощука,

– запевнив тренер Кривбаса.

Цікаво, що орендна угода Ордець із німецьким клубом розрахована до кінця поточного сезону-2023/2024. Після чого захисник повернеться у ворожу країну. У футболці Бохума Іван провів у цьому сезоні 4 матчі.

І ці двоє далеко, на жаль, не останні, які повелись на російські рублі та зрадили Україну.