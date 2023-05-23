Українець покине клуб із Латвії, який заборонив йому виходити на поле з синьо-жовтим прапором

Далеко не завжди іноземні футбольні клуби підтримують українських футболістів у своїх складах. У неприємну ситуацію потрапив Юрій Вакулко, який грає у Латвії.

25-річний півзахисник успішно виступав за Ригу, поки на тренерському містку не відбулись зміни. 1 січня 2023 року Томіслав Стіпіч очолив латвійську команду.

Цікаво Чемпіон Італії вкаже "на двері" тренеру, який раніше вітав Зєніт із чемпіонством Росії

Зневага тренера до України

Юрій Вакулко потрапив у немилість хорватського спеціаліста, який запхав українського футболіста у глибокий запас. Ось так міна тренера негативно вплинула на кар'єру Вакулка у Латвії.

Ймовірно, що по закінченню сезону-2022/2023 Вакулко покине Ригу. У півзахисника є два варіанти продовження кар'єри – поїхати у китайський Бейцзін Гоань чи повернутись у рідненьку УПЛ.

Раніше стало відомо, що в українця є конфлікт із головним наставником Риги, який став на заваді його ігровому тонусу у команді лідера Вищої ліги Латвії. Начебто хорватський спеціаліст не дав "добро" на ініціативу Вакулка, який хотів виходити на футбольне поле перед матчем із прапором України.\

Відзначимо, що Рига після 14 турів йде на першому місці у Вищій лізі Латвії, маючи у своєму активі 38 балів. Перевага над другим РФШ складає 4 очки.

Цікаво, що на сайті Transfermarkt Вакулко вписаний у складі команди Рига-2, а у його профілі є позначка "відсторонений в усіх турнірах". У заявці Риги його немає.

Латвійський період у кар'єрі Вакулка