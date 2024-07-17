Нова сім'я в українському спорті: зіркова легкоатлетка вийшла заміж – святкові фото

На ще одну спортивну родину в Україні стало більше. 16 липня зіркова легкоатлетка Юлія Левченко побралась із багаторазовим чемпіоном України з бігу на середній дистанції Юрієм Кіщенком.

Святкування відбулось у колі найближчих людей молодят. На весілля була запрошена подруга Юлії – українська стрибунка у висоту Ірина Геращенка, яка прийшла на красиву подію зі своїм чоловіком, пише 24 Канал.

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Плюс одна спортивна родина

Цікаво, що Геращенко показала у соцмереж архівне фото із власного весілля, на яке була запрошена Левченко. Сторінки у соцмереж новоствореної сім'ї прикрашають нові світлини та відео гостей, які розділили радісну подію у житті Юлії та Юрія.

Юлія Левченко обрала красиву білу сукню. Натомість наречений обрав класичний чорний костюм та білу сорочку. Дуже стильно та ефектно.

Юлія Левченко одружилась / Фото із соцмереж легкоатлетки

Нагадаємо, що пара вже далеко не перший рік разом. Тепер Юлія та Юрій вирішили узаконити свої стосунки.

Відзначимо, що Юлія Левченко буде захищати честь Україна на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, які стартують вже 26 липня.