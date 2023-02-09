Золоті медалі ллються рікою: Левченко тріумфувала на змаганнях зі стрибків у висоту у Франції

Українські легкоатлети продовжують забирати усі можливі нагороди змагань. Чергову медаль для нашої країни принесла Юлія Левченко.

25-річна українська легкоатлетка здобула перемогу на змаганнях у приміщенні зі стрибків у висоту у французькому Мондевілі. Левченко підкорила планку на висоті 1.89 метра, якої вистачило, аби підійнятись на найвищу сходинку п'єдесталу.

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Ще одна перемога у легкій атлетиці

Підсумковий результат Юлії був на чотири сантиметри кращим, аніж показали її найближчі конкурентки. Срібною призеркою змагань стала естонка Кармен Бруус.

Відзначимо, що у цьому сезоні Левченко стрибала й вище, аніж на 1.89. На Меморіалі Дем'янюка у Львові Юлія стала третьою, показавши результат 1.91 метра. Вона поступилась лише Ярославі Магучіх, яка з 2 метрами перемогла, та Ірині Геращенко.

Трійку призером замкнула Солен Жикель із Франції, для якої цей старт став домашнім та медальним.

Відзначимо, що Жикель підкорила планку на висоті 1.86 метра, але програла Бруус у боротьбі за "срібло" через більшу кількість використаних спроб.

Трійка призерів зі стрибків у висоту (у метрах)

Юлія Левченко (Україна) – 1.89 Кармен Бруус (Естонія) – 1.86 Солен Жікель (Франція) – 1.86

Нагадаємо, що на міжнародному турнірі Beskyd Bar, який відбувся у чеському місті Тржинець, українські стрибунки у висоту Ірина Геращенко та Юлія Чумаченко завоювали дві медалі. Геращенко здобула перемогу, а Чумаченко стала другою, поступившись лише трьома сантиметрами партнерці по збірній.