"Йому доведеться продати себе частинами": російський клуб не дає Іванісені розірвати контракт

Футболіст Зорі Артем Громов висловив свою про війну в Україні. Гравець луганського клубу розповів про українського захисника Дмитра Іванісеню, який ніяк не може вибратись із "рук" російського Крилья Совєтов.

Громов: Хочеться вигнати їх з України якнайдалі

32-річний форвард Зорі розповів, що всіляко намагається допомагати українській армії, хоча після початку війни проживає за власні кошти. Луганський клуб не виплачує футболістам зарплатню.

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Артем Громов ненавидить росіян, які принесли жахіття та біду в Україну. Гравець Зорі назвав цей народ чортами та демонами.

Я б убивав їх найжорстокішим чином за те, що вони роблять у Маріуполі й робили в Бучі. Хочеться вигнати їх з України якнайдалі. Нехай збирають свої пожитки та пайки тридцятирічної давності й вирушають до себе назад до Росії. У нас їм нічого робити. Ні у Донецьку, ні у Луганську, ні у Криму,

– сказав футболіст Зорі.

"Діма Іванісеня там застряг"

Нападник луганської команди розповів, чому український захисник Дмитро Іванісеня досі виступає у країні-агресора. За словами Громова, російський Крилья Совєтов прописав в угоді українця божевільну суму, яку повинен сплатити Іванісеня, якщо захоче достроково розірвати контракт.

Один мій друг Діма Іванісеня там застряг. Він не може вирватися звідти, оскільки Крилья Совєтов не дозволяють йому розірвати контракт. Йому виставляють такі рахунки за розрив контракту, що йому доведеться продати себе частинами,

– зізнався Громов.

Нагадаємо, що Громов теж виступав у російському Крилья Совєтов. Артем грав у країні-агресора з березня по серпень 2017 року.

Що відомо про кар'єру Дмитра Іванісені у Росії