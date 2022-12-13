Реформа клубного ЧС під загрозою: європейські команди жадають помсти

Гранди Європи блокують можливу реформу клубного чемпіонату світу. Все через непідписаний договір зі сторони ФІФА

У ФІФА відмовились перепідписати Меморандум взаємоповаги. Це розлютило європейські клуби, які не збираються йти на контакт з очільником асоціації Джанні Інфантіно.

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Меморандум взаємоповаги – це документ, який регламентує встановлення дат міжнародних матчів, зобов'язання клубів відпускати гравців, та виплати компенсацій, якщо футболіст отримав травму в збірній. Чинна угода завершується у грудні. Якщо нову так і не підпишуть, то теоретично клуби зможуть не відпустити гравців у збірні на березневі матчі.

Інфантіно сподівався вирішити низку організаційних питань щодо клубного ЧС на засіданні Асоціації європейських клубів. Проте він не прибув на зустріч, оскільки вилізла інформація, що на зустрічі ніхто не буде підписувати жодних документів. Це символ помсти ФІФА.

Клуби хочуть нормального врегулювання міжнародних пауз. Щоб розклад був затверджений до того, як клубні команди починають свої регулярні сезони.

ФІФА хоче провести клубний ЧС у 2025 році у США. Турнір стане першим у своєму роді, оскільки у ньому має взяти участь 32 команди. Мета нового формату – підпищення зацікавленості глядачів з усього світу. Поки що ФІФА не продумала кваліфікаційний шлях команд на турнір.