Медальний шанс Лузан: коли виступатимуть українці у 4-й день Європейських ігор-2023

Європейські ігри-2023 у самому розпалі. У суботу. 24 червня, відбудеться четвертий змагальний день за участю українських спортсменів.

Вже традиційно українські спортсмени будуть тішити нас своїми виступами протягом усього дня. Змагання для нашої країни розпочнуться у стендовій стрільбі (Микола Мільчев, Ірина Маловічко та Вікторія Науменко) та настільному тенісі (Соломія Братейко, Ярослав Жмуденко та Маргарита Песоцька), повідомляє 24 Канал.

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Насичена програма для України

Далі на глядачів Європейських ігор-2023 чекають змагання з тхеквондо, де Україна буде представлена наступними виконавцями – Андрій Чумаченко та Володимир Бистров.

Фінали цих вагових категорій розпочнуться о 21:12 (63 кілограми) та 21:36 (68 кілограмів).

Далі у змагання вступлять наші спортсмени із кульової стрільби:

10:15 – Кваліфікація командного турніру з пневматичного пістолета (10 метрів) – Павло Коростильов, Олег Омельчук та Віктор Банькін.

12:45 – Фінал командних змагань із пневматичного пістолета (10 метрів).

14:15 – Кваліфікація командного турніру із гвинтівки (10 метрів) – Сергій Куліш, Олег Царьков і Святослав Гудзій

16:00 – Кваліфікація командного турніру зі стрільби з гвинтівки на відстані 10 метрів – Дар“я Тихова, Вікторія Сухорукова та Наталія Калниш.

17:15 – Фінал чоловічих змагань зі стрільби з гвинтівки на відстані 10 метрів.

18:45 – Жіночий фінал командного турніру зі стрільби з гвинтівки (10 метрів).

Об 11:00 розпочнеться кваліфікація одиночного турніру зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна – Олег Колодій та Данило Коновалов. У разі проходу наших будемо стежити о 20:00 за фіналом цієї дисципліни.

Вже о 16:00 відбудеться фінал міксту із синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки – Ксенія Байло та Кирило Болюх.

В 11:00 також стартує артистичне плавання (команда, акробатична програма), де буде представлена й збірна України.

О 18:00 на нас чекає фінал дуетів у довільній програмі, де за медалі позмагаються сестри Алексіїви.

Ще один шанс для Лузан на медаль

О 13:20 відбудеться чвертьфінал олімпійського лука у чоловічих командах. Україна буде змагатись із іспанцями. Фінал змагань відбудеться о 16:15.

О 15:50 стартує фінал жіночої команди з олімпійського лука.

О 18:00 Ольга Хомутовська позмагається в 1/8 фіналу з блочного лука.

Перейдемо до веслування, де Україна вже здобула свої перші нагороди. О 13:48 стартує фінал каное-одиночка на 500 метрів, де боротьбу за нагороди буде вести Людмила Лузан, яка здобула тут вже дві медалі.

О 15:44 стартує фінал міксту з байдарка-двійка на 200 метрів – Наталія Докієнко та Олександр Зайцев.

Закінчуватиме програму веслування 4-го змагального дня фінал міксту із каное-двійки на 200 метрів, де Україну представлятимуть Валерія Терета та Віталій Вергелес (о 15:53).

Щодо боксу, то вже точно відбудуться чотири поєдинки за участю українців. О 14:00 Анастасія Коовальчук проведе бій в 1/16 фіналу вагової категорії до 54 кілограмів.

О 14:45 Маріанна Басанець поб'ється на цій же стадії, але у вазі до 67 кілограмів. О 16:15 Олександр Хижняк проведе поєдинок в 1/16 фіналу вагової категорії до 80 кілограмів.

Боксерську програму ЄІ-2023 закінчить о 20:45 Аркадій Карцан (1/16 фіналу, вага – 92 кілограми).

У скелелазінні Україна теж не залишиться без представництва. Євгенія Казбекова о 15:30 пробує пройти півфінальний старт у боулдерингу.