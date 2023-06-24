Михайло Кохан приніс Україні другу медаль у легкій атлетиці на Європейських іграх-2023

Українські легкоатлети здобули другу медаль на Європейських іграх. До скарбнички збірної нагороду додав метальник молота Михайло Коман.

На початку тижня Михайло Коман виграв змагання у другому дивізіоні легкоатлетичних змагань, продемонструвавши найкращий результат сезону – 77,03 метра. Цей показник дозволив українцю зійти на п'єдестал, пише 24 Канал.

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У фіналі змагань елітного дивізіону покращити результат Михайла вдалося лише поляку Войцеху Новіцкі. Олімпійський чемпіон Токіо кинув молот на 79,61 метра. Саме польському спортсмену дісталася золота медаль.

Норвежець Томас Мардаль не зумів перевершити результат українця і в підсумку став володарем "бронзи" (76.50 метра).

Таким чином, срібні медалі дісталися представнику України Михайлу Коману.

Європейські ігри. Метання молота (чоловіки)

Войцех Новіцкі (Польща, перший дивізіон) – 79.61 метра Михайло Кохан (Україна, другий дивізіон) – 77.03 Томас Мардаль (Норвегія, перший дивізіон) – 76.50

Відзначимо, що ця медаль стала другою для українських легкоатлетів на Європейських іграх-2023. Першу звитягу здобув Владислав Шепелєв, який продемонстрував третій результат у потрійному стрибку.

Медалі України в легкій атлетиці