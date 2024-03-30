Терористи можуть скористатися дронами під час Євро-2024: у Німеччині відреагували на загрози

Розвиток сучасних технологій створює додаткові проблеми для правоохоронців. Адже новітні сучасні системи можуть потрапити до рук зловмисників.

Війна в Україні, а також операції хуситів у Перській затоці показали, якими небезпечними можуть бути безпілотники. Напередодні початку чемпіонату Європи 2024 експерти попереджають, що дрони в руках терористів можуть створити проблеми для правоохоронців.

Читайте також Заходи безпеки на високому рівні: Німеччина гарантує охорону збірної України та вболівальників

Реальна проблема для організаторів чемпіонату Європи

Австрійський дослідник тероризму Ніколас Штокхаммер наголошує на масовому використанні терористами ІДІЛ безпілотних систем.

Саме ІДІЛ починаючи з 2014-2015 років все частіше використовує дрони при нападах та атаках: як дрони-камікадзе, так і дрони з вибухівкою. Сьогодні технології стали доступнішими. Це збільшує реальний ризик того, що вбивці вдадуться до цієї недорогої та дистанційно керованої технології. Плани використання дронів повсюдно присутні на відповідних форумах,

– зазначив експерт.

Штокхаммер зазначив, що терористи зазвичай використовують невеликі дрони, які купують в інтернеті. Втім, присутні ризики, що злочинці можуть скористатися сучасними військовими безпілотниками.

Голова профспілки німецької поліції Андреас Росскопф підтвердив, що "дрони стають однією з найбільших проблем". Однак правоохоронці Німеччині готові до такого розвитку подій. Поліціянти в достатній кількості будуть оснащені антидроновими рушницями. Крім того, на період чемпіонату Європи запровадять "всеосяжну загальнонаціональну заборону на польоти дронів на всій території Німеччини".