Збірна Іспанії – переможець Євро-2024

У Німеччині визначився тріумфатор чемпіонату Європи з футболу 2024. У фінальному матчі найсильнішого визначили збірні Іспанії та Італії.

Вирішальний матч Євро-2024 відбувся у Берліні на арені "Олімпіаштадіон". Для збірної Англії це був другий поспіль фінал на чемпіонаті Європи, пише 24 Канал.

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Хто став новим чемпіоном Європи 2024

Ще на стадії 1/8 фіналу іспанці вибили з турніру чемпіонів Євро-2020 збірну Італії. Тож у Берліні мав визначитися новий володар трофея.

У першому таймі жоден із суперників не зумів відзначитися забитим голом. Команди пішли на перерву з нічийним результатом.

На початку другого тайму Ніко Вільямс після пасу Ламіна Ямаля відкрив рахунок у матчі. Проте Англія зуміла відігратися завдяки зусиллям Палмера та Беллінгема.

Та все ж "Фурія роха" в основний час встигла закрити поєдинок. Переможний гол на 85-й хвилині забив Оярсабаль.

Іспанія стала чемпіоном Європи. Це четверте рекордне "золото" "Фурії рохи". Англії знову дісталися срібні медалі.