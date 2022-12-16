Комік у фіналі: герой Кварталу 95 прокоментує головний матч ЧС-2022

У фіналі чемпіонату світу-2022 у Катарі зійдуться збірні Аргентини та Франції. Мегого підготувало цікавинку для українських вболівальників в якості зіркового коментатора.

Під час фіналу чемпіонату світу-2022 буде доступно основна та альтернативна доріжки. На другорядній і буде працювати зірковий коментатор Євген Кошовий.

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На основній доріжці працюватимуть Вадим Скічко та Сергій Пейчев. Колегою коміка на матчі ЧС-2022 стане Роман Бебех. Теперішній помічник Кошового уже брав учать в подібному дійстві. Він разом з Олександром Поворознюком коментували матч фіналу Ліги Чемпіонів між Ліверпулем та Реал Мадридом. Тодішня альтернативна доріжка породила низку мемів через емоційну реакцію та вислови президента Інгульця. Чекаємо від Євгена Кошового такого ж цікавого коментаторства.

Нагадаємо, що фінал чемпіонату світу-2022 у Катарі між збірними Аргентини та Франції відбудеться 18 грудня.