"Майбутнього в Клужі не бачу": Коноплянка пояснив свій провал в Румунії

Колишній гравець збірної України Євген Коноплянка найближчим часом може змінити клубну прописку. Перехід в румунський ЧФР Клуж виявився помилкою.

Влітку 2023 року Євген Коноплянка переходив до румунського клубу ЧФР Клуж в статусі суперзірки. "Залізничники" розраховували, що український вінгер стане їм в пригоді в матчах чемпіонату та єврокубках.

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Коноплянка: Тренер жодного разу мене не награвав

Однак українець практично не отримував ігрового часу на полі. Тренер не бачив його у складі команди. А президент Клужа Нелу Варга взагалі назвав Євгена "величезним розчарування".

На думку Коноплянки, головна причина його невдач полягає в тренері. Наставник із самого початку не бачив його у своїх ігрових схемах.

Поведінка тренера, яку я не розумію на сьогодні. Перед тим, як приходити у команду, я йому зателефонував, щоб переконатися, що я йому потрібен. Тому що клуб сказав, що хоче мене бачити. Я поговорив з ним через телефон – він сказав, що чекає мене. Я дізнався, за якою тактикою ми граємо, адже знав, що він любить грати 5-3-2. І це означає, що я можу грати тільки нападника у цій схемі, але ж розумію, що у 34 роки стати нападником буде не так легко. Але він додав, що планує змінювати на 4-3-3. Тоді це все змінювало, але коли я приїхав до клубу, то якщо у двох словах розповісти – він мене жодного разу не награвав станом на сьогодні. Чому так?,

– розповів Коноплянка.

Такий стан речей не задовольняє рівень амбіцій ексгравця збірної України. Після розмови з тренером Коноплянка зрозумів, що майбутнього в Клужі у нього немає.

Я теж вирішив дізнатися у нього після місяця перебування в команді – чому він мене не ставить, коли я знаходився на тренуваннях в хорошій формі. Але й навіть після цього він мені не дав жодного разу зіграти з перших хвилин. Він пояснив тільки те, що схему поки не змінює і місце знайти важко. Я запитав у нього: "Так чому я тут? Я приїхав не за грошима, а для того, щоб грати, вигравати трофеї". Після чого він не зміг на це дати відповідь. Тільки сказав, що йому теж тут важко даються якісь рішення. Не знаю що це могло означати, але точно мене ця ситуація не влаштовує. Я сказав агенту, щоб передали в клуб, що з цим тренером я свого майбутнього тут не бачу,

– зауважив Коноплянка.

Для об'єктивності зауважимо, що Коноплянка досить часто отримував травми. Цілком ймовірно, що тренер не хотів ризикувати, кидаючи його одразу в бій. Після кількох появ на полі 34-річний вінгер знову опинявся в лазареті.