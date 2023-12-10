Втер носа Мессі: українець став чемпіоном МЛС – це другий випадок в історії турніру

У США визначився чемпіон ліги МЛС. У фінальному поєдинку зустрічалися Коламбус Крю, за який виступає Євген Чеберко, та чинний чемпіон Лос-Анджелес.

Переможець Східної конференції Коламбус Крю приймав чинного чемпіона ліги на власному полі. Українець Євген Чеберко розпочав поєдинок з лави запасних, пише 24 Канал.

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Перший трофей Чеберка

Господарі поля з перших хвилин перехопили ініціативу. У першому таймі Коламбус Крю отримав право на одинадцятиметровий за гру рукою футболіста Лос-Анджелес. Пенальті реалізував Кучо Ернандес.

Через кілька хвилин команда Чеберка збільшила свою перевагу завдяки точному удару Яу Єбоа. На 74-й хвилині вінгер Лос-Анджелес Деніс Буанга повернув інтригу, скоротивши різницю в рахунку.

Проте на більше "Гелаксі" не спромоглися. На 83-й хвилині поєдинку на полі з'явився український захисник Євген Чеберко. Він допоміг своїй команді зберегти переможний рахунок.

У підсумку Коламбус Крю втретє у своїй історії став чемпіоном МЛС (раніше здобував трофей у 2002 та 2008 роках). Разом з партнерами по команді володарем Кубка МЛС став Євген Чеберко. Це його перший трофей в кар'єрі.

Євген Чеберко – чемпіон МЛС / twitter.com/ColumbusCrew

Зазначимо, що Чеберко став другим українцем в історії турніру, який вигравав МЛС. У 2004 році чемпіоном ліги став Дмитро Коваленко, який грав за ДС Юнайтед.

Нагадаємо, що в лізі МЛС грає ще один представник України – Сергій Кривцов. Гравець збірної України виступає разом з аргентинцем Ліонелем Мессі за Інтер Маямі. Проте за підсумком регулярного чемпіонату "чаплі" не зуміли пробитися до плей-оф.

Відеоогляд матчу Коламбус Крю – Лос-Анджелес