Український футболіст шедевральним пострілом забив дебютний гол у чемпіонаті Чехії

В елітному дивізіоні чемпіонату Чехії з футболу відбулися матчі восьмого туру. В одному з них сталася пам'ятна подія для українського захисника Єгора Цикала.

Він забив дебютний гол за Тепліце. Сталося це в поєдинку проти Баніка, який команда українця врешті-решт програла з рахунком 2:3, пише 24 Канал.

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Фантастичний удар від українця

У компенсований час зустрічі Єгор завдав відмінного удару приблизно з 20 метрів. М'яч ідеально ліг на ногу та влучив точно в дев'ятку воріт суперника.

Єгор Цикало забив перший гол за Тепліце: дивіться відео

Довідка. Єгор Цикало є вихованцем ковалівського Колоса. Він приєднався до Тепліце в січні 2023 року й провів з того часу 22 матчі, в яких забив один гол. Виступає на позиції центрального захисника.

Зазначимо, що після восьми зіграних матчів Тепліце посідає передостаннє місце в турнірній таблиці чемпіонату Чехії. Наступний поєдинок клуб українця проведе 28 вересня проти Пардубіце, який розташовується на одну сходинку вище.