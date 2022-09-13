Ястремська не змогла продовжити гру проти чемпіонки US Open: чому українка знялась з матчу

Даяна Ястремська припинила виступи на хардовому турнірі у Словенії. Українська тенісистка відмовилась від продовження гри проти Емми Радукану.

Прикре пошкодження

Третя ракетка України (WTA №89) не змогла вийти на корт по ходу другого сету. Все через проблеми з зап'ястям. Ястремська викликала медика на корт, але навіть після медичного тайм-ауту Даяна не змогла продовжити гру, пише 24 канал.

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Даяна Ястремська достроково закінчила поєдинок по ходу другого сету, коли рахунок за геймами був 5:3 на користь британської тенісистки.

Перша партія теж була за Еммою Радукану – 6:2. Британка віддала одеській тенісистці лише п'ять геймів.

Ястремська вибуває вже на старті турніру WTA250 у Словенії. Даяна провела на корті у першому матчі 1 годину 20 хвилин.

У зустрічі Даяна зробила одну подачу на виліт, аж 7 подвійних помилок та відіграла лише один брейк-пойнт із п'яти можливих.

У цьому сезоні Ястремська зробила майже пів мільйона доларів, здобувши 19 перемог при 20 поразках.