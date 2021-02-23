Ярославський хоче відродити Металіст, міська влада Харкова вже відреагувала
Олігарх та колишній власник харківського Металіста Олександр Ярославський заявив, що хоче відродити клуб. І закликає до цього місцеву владу та всіх небайдужих.
Джерело:DCH
Звернення Ярославського
Про відновлення Металіста Ярославський заявив у відкритому листі, яке опубліковано на сайті його компанії DCH.
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"У 2025 році виповнюється 100 років від дня заснування легендарного харківського клубу. Наш обов’язок як патріотів Харкова та Харківщини – зустріти цей ювілей гідно. Проте на сьогодні від славного Металіста залишилася одна назва, а створена до Євро-2012 інфраструктура стає непридатною. Тому я пропоную всім небайдужим землякам, вболівальникам з гарячими серцями, місцевій владі, зацікавленій у розвитку регіону, об'єднатися та відродити справжній героїчний Металіст! Зі своєї сторони обіцяю докласти всіх зусиль для того, щоб повернути йому колишню славу", – йдеться в листі Ярославського.
Цей лист адресовано в. о. міського голови Харкова Ігорю Терехову, голові Харківської обласної державної адміністрації Айні Тимчук та голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну.
Реакція міської влади
Ігор Терехов відреагував на таке звернення Ярославського.
"Домовилися з Олександром Ярославським разом відродити легендарну команду, яка свого часу дійшла до другої сходинки чемпіонату України.
Стадіон є, тренувальна база є, інфраструктурно Харків абсолютно підготовлений до "великого футболу". Упевнений, що незабаром спільними зусиллями міста, уболівальників і Олександра Ярославського ми зможемо вивести новий-старий Металіст не тільки у вищу лігу, але і поборотися за чемпіонство. І найголовніше – повернемо улюблену всіма харків'янами назву футбольного клубу Металіст", – написав Ігор Терехов.
- Відзначимо, що Ярославський був президентом Металіста з 2005 до 2012 року. Він купив клуб, коли той виступав ще у Першій лізі.
- Саме за участі Ярославського у місті відбудували футбольну інфраструктуру, у тому числі провели реконструкцію стадіону "Металіст". І саме це дозволило місту прийняти матчі Євро-2012.
- У 2012 році Курченко продав Металіст олігарху Сергію Курченку з оточення Віктора Януковича. Після Революції гідності він втік до Росії, припинивши фінансування клубу. При цьому Курченко відмовився продавати Металіст.
- Через борги Металіст у 2016 році був позбавлений професійного статусу.
- Після цього у місті був створений футбольний клуб Металіст-1925. Він грає на цьому ж стадіоні "Металіст". Однак не є правонаступником Металіста.
- У 2020 році в Харкові був створений футбольний клуб Метал, яким займається Євген Красніков. У Металісті за часів Ярославського він був спортивним директором, а згодом працював віцепрезидентом Динамо.
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