Олімпійська чемпіонка Магучіх зробила благодійний внесок на захист тварин в Україні

Нещодавно у Парижі завершились літні Олімпійські ігри-2024. Спортсмени, які здобули нагороди на змаганнях отримали від держави призові за свої досягнення.

Ярослава Магучіх виборола "золото" Олімпіади-2024 у стрибках в висоту. Олімпійська чемпіонка отримала від Міністерства молоді та спорту – 125 тисяч доларів США.

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Магучіх пожертвувала на допомогу тваринам

Українська легкоатлетка зробила благодійний внесок на захист тварин у розмірі 1-го мільйона гривень. Кошти від спортсменки отримала зоозахисна організації UAnimals та ще чотири центри, які опікуються тваринами: дніпровський "Пегас", "Сумське Товариство захисту тварин", "Безпритульний світ" та "Фонд Дніпро енімалс".

Зараз в Україні дуже багато безпритульних тварин, і притулкам потрібна підтримка, щоб подбати про кожного. Крім фінансової та волонтерської підтримки, ви можете брати тварин із перевірених притулків у свої сім’ї, незалежно від породи. Мій кіт теж із притулку і теж безпородистий, але він найкращий у світі та мій улюблений стрибун. Тож якщо у вас є можливість врятувати тварину — врятуйте!,

– заявила Магучіх.

Людмила Смоляр, яка керує відділом комунікації UAnimals, подякувала Ярославі за її вчинок та розповіла про те, що тепер чимала кількість тварин буде мати ліки, їжу та притулок.

Повідомляють, що Ярослава Магучіх планує віддати ще одну частину з призових на допомогу Силам Оборони України та до організації психологічної підтримки.